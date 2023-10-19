Больше так не включаем машинку: стирка в этом режиме портит вещи, автомат ломается

Некоторые хозяйки предпочитают вместо редкой, но основательной стирки применять режим ежедневного прокручивания вещей в машинке на 30-40 градусах. Но это неправильный путь.

Стирка в режиме легкого простирывания на низких температурах должна применяться лишь иногда, когда вам нужно просто освежить какую-то вещь без длительной носки.

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Если использовать его постоянно, то вещи станут застиранными, сероватыми, грязь просто въестся в ткань и выбить ее оттуда будет очень не просто.

Не менее раза в неделю обязательно включайте режимы стиралки на 60-90 градусах, чтобы вещи хорошо простирались, а машинка избавилась на высоких температурах от бактерий и грибков, которые неизменно заводятся во влажной среде.

Так вы убережете свои вещи от порчи, а также дорогую бытовую технику от поломок.

Источник: Telegram-канал «Горничная».