Поливаем цветы «яичной водой»: никогда не видели их такими — растут как на дрожжах

Цветы. Фото: соцсети

Это удобрение для растений не будет вам ничего стоить.

Яичная скорлупа – это важный источник кальция и других полезных веществ для растений. Этим натуральным удобрением можно стимулировать рост как комнатных цветов, так и садовых.

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Подкормка ничего не будет вам стоить, а вот польза от нее весьма ощутимая. Растения моментально идут в рост, становятся сочными, яркими, активно цветут и плодоносят.

Насобирайте скорлупы примерно с 5 десятков яиц, залейте 800 мл кипятка и оставьте в таком состоянии на 5 дней.

«Яичная вода готова», поливайте ей цветы (по полстакана) и радуйтесь результату, это восторг!

Источник: дзен-канал TECHNOTION

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