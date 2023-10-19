Поливаем цветы «яичной водой»: никогда не видели их такими — растут как на дрожжах

Яичная скорлупа – это важный источник кальция и других полезных веществ для растений. Этим натуральным удобрением можно стимулировать рост как комнатных цветов, так и садовых.
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Подкормка ничего не будет вам стоить, а вот польза от нее весьма ощутимая. Растения моментально идут в рост, становятся сочными, яркими, активно цветут и плодоносят.
Насобирайте скорлупы примерно с 5 десятков яиц, залейте 800 мл кипятка и оставьте в таком состоянии на 5 дней.
«Яичная вода готова», поливайте ей цветы (по полстакана) и радуйтесь результату, это восторг!
Источник: дзен-канал TECHNOTION