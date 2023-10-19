Поливаем цветы «яичной водой»: никогда не видели их такими — растут как на дрожжах

Яичная скорлупа – это важный источник кальция и других полезных веществ для растений. Этим натуральным удобрением можно стимулировать рост как комнатных цветов, так и садовых.

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Подкормка ничего не будет вам стоить, а вот польза от нее весьма ощутимая. Растения моментально идут в рост, становятся сочными, яркими, активно цветут и плодоносят.