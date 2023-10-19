Тлю и слизней уничтожили «методом солдатика»: не думали, что так просто — огород чистенький

Не каждый клоп на участке вреден, запомните это! Большую пользу посадкам приносит клоп-солдатик, которого легко узнать по красной спинке с круглыми пятнышками.

Эти клопы - первые враги слизней, улиток, трипосов и тли, которых они могут истребить на посадках подчистую. Поэтому заметив жуков в городе, не уничтожайте их.

Если хочется - привлеките их к себе специально. Это легко сделать, разложив по территории коряги, трухлявую древесину, кору деревьев.

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Также клопы-солдатики поедают опавшие листочки и траву. Иногда вы можете их заметить и на растущих культурах. Это значит, что данное растение больное, здоровое этот жук есть не будет - не по зубам.

Источник: ogorodum.ru