Как проверить сметану на примеси: накапали аптечного средства — глаза на лоб полезли, не ожидали никак

Чтобы сметана казалась качественнее и стала гуще, некоторые недобросовестные производители добавляют в нее крахмал.

В итоге вместо чистого продукта людям приходится употреблять весьма сомнительный состав.

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Если у вас возникли сомнения в качественности купленного кисломолочного продукта, вы легко можете его проверить на содержание примеси.

Положите немного сметаны на блюдце и накапайте на него йодом (2–3 капли), понаблюдайте за цветом продукта. Если под аптечным средством появились коричневые разводы, значит, продукт чистый, а если сметана окрасилась в сине-зеленый цвет, значит, в ней содержится крахмал.

Источник: дзен-канал Technotion.