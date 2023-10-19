Все используют соду неправильно: как на самом деле убрать налет с крышек и кастрюль

Пожалуй, каждая хозяйка сталкивается с проблемой липкого налета от пищи и жира на крышках и кастрюлях. Многие стараются счистить его содой. Немного наслоений так действительно отходит, но далеко не вся грязь.

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Особенно сложно убрать этот слой в труднодоступных местах по ободку, около выступов и в бороздках. Здесь работать губкой с содой практически бесполезно и, в общем-то, бессмысленно.

Тут поможет кипячение посуды с содой. В металлический бак или таз опустите загрязненные крышки и кастрюли и поставьте на плиту на медленный огонь.

Пусть состав с посудой прокипит с полчаса. Далее достаньте посуду и промойте губкой под проточной водой.

Обычно не приходится прилагать каких-либо усилий, чтобы удалить старый жир.

Источник: дзен-канал Technotion.