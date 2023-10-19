Картошка никогда не прорастет при хранении — кладем рядом этого «соседа»: трюк, который удивит

Чтобы картошка при хранении не прорастала, положите рядом с ней яблоки. Вещества, которые они выделяют в воздух, препятствуют процессу пробивания ростков у клубней.

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Обычно хватает двух или трех яблок на один килограмм картофеля. Эта хитрость поможет, если необходимо сохранить картофель на короткий (до семи дней) срок.

Если же картофель нуждается в более длительном хранении, то замените яблоки. Также старайтесь картофель и яблоки размещать рядом в погребе. Это хорошие соседи для сохранности урожая.

Источник: дзен-канал Technotion.