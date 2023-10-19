Взяли несколько ложек и выдраили все кухонные шкафы до блеска: липкость сама расползлась (так быстро)

Липкость на кухонных шкафчиках, фартуках, столешницах — явление частое и не самое приятное. Убрать такие наслоения бывает непросто, приходится долго шоркать абразивами, да к тому же с риском, что поверхность получит царапины и испортится навсегда.

И тут на помощь может прийти невероятно простое и столь же эффективное средство на основе дешевенького столового уксуса 9%-го.

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Соедините в одной миске 4 столовые ложки соды с 2 ложками столового уксуса. Наносите эту кашицу на поверхности и смывайте. Если проблема сильная, оставляйте на 10–20 минут. Кухня будет блестеть!

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».