Раз в месяц натираем терку чашкой: в восторге от результата, острее новой

Многие хозяйки выбрасывают старые терки, когда они начинают плохо работать. Происходит это из-за того, что металл рано или поздно затупляется.

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Однако терку, как и обычный нож, можно наточить. Проще всего сделать это обратной стороной фарфоровой чашки.

Просто потрите дном посуды по ее поверхности, но не так, как вы это делаете с овощами, а в обратную сторону. Терка станет работать лучше прежнего!

Точно так же вы можете наточить и столовые ножи, если специального прибора не оказалось под рукой.

Проведите лезвием по обратной стороне несколько раз и может приступать к работе на кухне с удовольствием.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»