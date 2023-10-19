Убрали желтизну у ванны методом «кислой воды»: набрали и смыли — проще некуда

Если чистка ванны совсем вас не вдохновляет, попробуйте приводить ее в порядок при помощи метода «кислой воды». Он исключает утомительную работу и основан на способности уксуса вытравливать налет и известковые отложения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Наберите в ванну теплую воду доверху, далее влейте в нее два стакана столового белого уксуса. Оставьте на несколько часов (удобно делать процедуру на ночь).

За это время налет с ванны отойдет сам, она выбелится. Вам нужно будет только завершить процесс, пройдясь по стенкам губкой, слив в канализацию воду.

Если остались загрязнения, уберите их содой, они очень легко отойдут после такого замачивания.

Источник: belnovosti.by