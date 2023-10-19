Никогда не высаживайте сюда чеснок: урожай пропадет начисто — проверено садоводами

Озимый чеснок обычно высаживают на грядки, которые уже «были в употреблении» в этом сезоне.

Однако далеко не в каждой земле стоит разводить эту культуру. Например, категорически не рекомендуется высаживать чеснок после любых пасленовых вроде томатов, перцев, картофеля, баклажанов.