Никогда не высаживайте сюда чеснок: урожай пропадет начисто — проверено садоводами

Озимый чеснок обычно высаживают на грядки, которые уже «были в употреблении» в этом сезоне.
Однако далеко не в каждой земле стоит разводить эту культуру. Например, категорически не рекомендуется высаживать чеснок после любых пасленовых вроде томатов, перцев, картофеля, баклажанов.
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Даже если эти растения на ваш взгляд не страдали никакими недугами, риск заражения чеснока патогенами все равно крайне высок.
Также не стоит высаживать озимый чеснок после луковичных и злаковых культур (если они росли не в качестве сидератов). Эти растения высасывают из грунта все полезное, что там было, урожая вы на ней не получите, чеснок вырастет чахлым.
Источник: belnovosti.by