Бросили аптечную таблетку в раковину с засором — эффект удивил: вода отлично проходит, вонь пропала

При образовании засоров в раковине, а также неприятного запаха из канализации не спешите вызывать сантехника.

Вам может помочь дешевенький аспирин, который есть у каждого в аптечке. Проверьте свою, возможно, у вас средство давно залежалось и у него истек срок годности, тогда смело отправляйте его в хозяйственный шкафчик.