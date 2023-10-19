Бросили аптечную таблетку в раковину с засором — эффект удивил: вода отлично проходит, вонь пропала

При образовании засоров в раковине, а также неприятного запаха из канализации не спешите вызывать сантехника.
Вам может помочь дешевенький аспирин, который есть у каждого в аптечке. Проверьте свою, возможно, у вас средство давно залежалось и у него истек срок годности, тогда смело отправляйте его в хозяйственный шкафчик.
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Возьмите несколько таблеток аспирина и киньте их в отверстие слива. Вылейте туда же уксуса 9%-го, сколько не жалко, до 1 стакана.
Вы увидите пенную реакцию, которая растворит все загрязнения в трубах. Благодаря такому очищению уйдет накопившаяся грязь и неприятный запах.
Далее поработайте в раковине вантузом и пролейте горячей водой.
Источник: techinsider.ru