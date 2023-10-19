Бабушкин метод очищения сковородок на соде: подержали 10 минут — чернота отвалилась

Подгоревшую посуду во время приготовления пищи очень легко очистить при помощи элементарного набора средств, который есть у каждого в доме.

Не стоит мучиться, убирая наслоения щеткой, просто возьмите три столовые ложки соды и две столовые ложки перекиси водорода. Смешайте вещества в пенную кашицу и быстро нанесите на пригоревшие места, выждите 10 минут. Далее промойте проточной водой с щеткой, нагар отвалится сам.