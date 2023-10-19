Бабушкин метод очищения сковородок на соде: подержали 10 минут — чернота отвалилась

Подгоревшую посуду во время приготовления пищи очень легко очистить при помощи элементарного набора средств, который есть у каждого в доме.
Не стоит мучиться, убирая наслоения щеткой, просто возьмите три столовые ложки соды и две столовые ложки перекиси водорода. Смешайте вещества в пенную кашицу и быстро нанесите на пригоревшие места, выждите 10 минут. Далее промойте проточной водой с щеткой, нагар отвалится сам.
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Если же ваша сковорода покрылась снаружи черным слоем нагара, который вообще не поддается никакому воздействию, используйте кардинальный метод.
Налейте в пластиковое ведро1 литр воды, 500 мл средства для труб с содержанием гидроксида натрия. Сюда же отправьте почерневшую сковородку, подождите, пока нагар размокнет.
Далее удалите черные наслоения со стенок посуды металлической щеткой. Потом тщательно промойте сковороду, чтобы вся химия ушла без следа.
Источник: atvmedia.ru