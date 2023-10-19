Кусочками дощечек прогнали с участка проволочника: улитки тоже исчезли бесследно

Многие садоводы и огородники старательно травят свои участки инсектицидами, чтобы изгнать вредных насекомых и моллюсков с посадок. Однако этот метод не всегда срабатывает — первый же дождь или низкие температуры сводят весь труд на нет.
К тому же средства влияют негативно не только на мелких пожирателей урожая, но и на полезных насекомых, да и урожай пропитывается химией.
Агрономы предлагают уделить больше внимания экологичным методам борьбы с вредителями, например, привлечением на участок хищных насекомых. Они за вас изведут вредителей в саду, при этом не затронут посадки.
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Отличное решение для огородников — привлечение жуков жужелиц, которые изводят улиток, слизней и проволочников и прочих вредителей.
Для привлечения полезных жуков разложите в огороде небольшие дощечки, кирпичи, плоские камни, советует КП.
Располагаться они должны так, чтобы один их конец был приподнят над землей на 1–1,5 сантиметра.
Жужелицы спрячутся под этими укрытиями днем, а вечером выйдут на охоту для спасения ваших культур.