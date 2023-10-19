Кусочками дощечек прогнали с участка проволочника: улитки тоже исчезли бесследно

Многие садоводы и огородники старательно травят свои участки инсектицидами, чтобы изгнать вредных насекомых и моллюсков с посадок. Однако этот метод не всегда срабатывает — первый же дождь или низкие температуры сводят весь труд на нет.

К тому же средства влияют негативно не только на мелких пожирателей урожая, но и на полезных насекомых, да и урожай пропитывается химией.

Агрономы предлагают уделить больше внимания экологичным методам борьбы с вредителями, например, привлечением на участок хищных насекомых. Они за вас изведут вредителей в саду, при этом не затронут посадки.