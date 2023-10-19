90 рублей: озвучен новый реальный курс доллара — закупившие по 100 рублей рыдают

Похоже, что слухи о смерти отечественной валюты были несколько преувеличены. Доллар стал падать относительно рубля, и это падение продолжится дальше согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ.

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Минэкономразвития считает, что рубль стабилизируется уже ко второму кварталу 2024 года, доллар в этот период будет торговаться за 90–92 рубля. Сейчас валюта США реализуется на Московской бирже за 97,34 рубля.

Впрочем, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключает временного роста доллара до 100 рублей с промежуточным уровнем в 98 рублей.

Но стабилизацию и повышение курса российской валюты он считает неизбежным явлением в свете принятых мер со стороны правительства и Центрального банка РФ (решено реализовать 80% валютной выручки экспортерами).

Источник: 1prime.ru