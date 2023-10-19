Муравьи не переносят его запах: извели вредителей за раз аптечным бутыльком

Нашатырный спирт - одно из самых доступных аптечных средств, которое строит копейки. К тому же его стали продавать еще и в хозяйственных и садоводческих отделах. Целый литр средства стоит какие-то 50 рублей.

Садоводы часто добавляют его при поливе цветов (несколько капель в воду). Однако нашатырем можно вытравить еще и муравьев, а также других садовых вредителей.

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Даже для нас запах нашатырного спирта неприятен, для насекомых и слизней он просто губителен.

Мы вытравим спиртом муравьев, из-за которых разводится на участке тля. Возьмем 40 мл нашатыря, разведем его 10 литрами воды и прольем раствором места скопления муравьев. Эффект будет почти мгновенный!

Источник: Telegram-канал «Все в сад»