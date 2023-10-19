Если укрывать гортензии на зиму, то так: агроном раскрыл правила заботы

Гортензии. Фото: Global Look Press

Кустарник выращивают многие садоводы, но не знают важного.

Многие дачники выращивают на участке гортензии. Но не каждый из них знает наверняка, надо ли укрывать эти кустарники на зиму. Меж тем существуют такие сорта, которые нуждаются в дополнительной подготовке к холодам.

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Так, укрывают гортензии в конце октября. С оглядкой на погоду: если стоит тепло и солнечно, то с «одеялом» на клумбу надо повременить. И дождаться снега.

Поскольку из материалов, которыми можно укрывать слабоморозостойкую гортензию, идеальнее всего подходит именно снег. Для начала ветки, которые порой доходят в высоту до полутора метров, наклоняют к земле, осторожно перетягивая их между собой. Лучше подложить доску, так как укладывать на голую землю растение нежелательно: от влаги сопреет.

А поверх образовавшегося сугроба агроном Алексей Володихин в своем блоге советует уложить еловые ветки или сосновый лапник. Если в регионе малоснежные зимы, дополнительно можно насыпать сухих листьев.

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