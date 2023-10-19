Если укрывать гортензии на зиму, то как: агроном раскрыл правила заботы

Многие дачники выращивают на участке гортензии. Но не каждый из них знает наверняка, надо ли укрывать эти кустарники на зиму. Меж тем, существуют такие сорта, которые нуждаются в дополнительной подготовке к холодам.
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Так, укрывают гортензии в конце октября. С оглядкой на погоду: если стоит тепло и солнечно, то с «одеялом» на клумбу надо повременить. И дождаться снега.
Поскольку из материалов, которыми можно укрывать слабоморозостойкую гортензию, идеальнее всего подходит именно снег. Для начала ветки, который порой доходят в высоту до полутора метров, наклоняют к земле, осторожно перетягивая их между собой. Лучше подложить доску, так как укладывать на голую землю растение нежелательно – от влаги спреет.
А поверх образовавшегося сугроба агроном Алексей Володихин в своем блоге советует уложить еловые ветки или сосновый лапник. Если в регионе малоснежные зимы, дополнительно можно насыпать сухих листьев.