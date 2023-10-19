Если укрывать гортензии на зиму, то как: агроном раскрыл правила заботы

Многие дачники выращивают на участке гортензии. Но не каждый из них знает наверняка, надо ли укрывать эти кустарники на зиму. Меж тем, существуют такие сорта, которые нуждаются в дополнительной подготовке к холодам.

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Так, укрывают гортензии в конце октября. С оглядкой на погоду: если стоит тепло и солнечно, то с «одеялом» на клумбу надо повременить. И дождаться снега.