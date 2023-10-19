Как правильно стирать постельное белье: не каждая хозяйка в курсе

Каждая ткань имеет свои особенности ухода. Давно известно, что правильно подобранная стирка позволяет вещам служить долго и не утрачивать свои свойства.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Так, не каждая хозяйка знает, как все-таки на самом деле надо стирать постельное белье. Между тем, оказывается, что этот текстиль не обязательно погружать в горячую температуру.

Большинство моющих средств могут лучше работать при средней температуре, и 30 градусов здесь подходят оптимально.

Однако,важно обращать внимание на рекомендации на ярлычке. И исходя из вида ткани, из которого выполнено постельное белье, выбирать режим стирки.

По материалам сайта Belnovosti