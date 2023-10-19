Чтобы стиральная машинка не протухла: от вони защищаемся так

Периодически из стиральной машинки возникает неприятный запах, что бы ни предпринимали хозяйки. Причем, даже самые дорогие способы мытья техники не всегда помогают. И вонь появляется вновь.

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Причиной появления неприятного запаха могут стать грязные вещи, которые семья складывает в машинке. Длительное хранение таких вещей идет во вред технике, запах остается надолго.

Дело в том, что машинке нужна глубокая очистка. И тратиться дополнительно не нужно, достаточно взять лимонную кислоту или уксус, разведенный водой. Их заливают прямо в барабан.

Препятствовать появлению вони поможет просушка. После эксплуатации техники не спешите ее закрывать. Иначе во влажной среде начнет распространяться патогенная микрофлора, поверхности покроются плесенью. Поэтому дверцу надо открыть, лоток для порошка – тоже.

А еще стоит обратить внимание на средство для стирки. С неприятным запахом из машинки сталкиваются любители жидких гелей. Но также они могут плохо влиять на саму технику.

По материалам сайта Belnovosti