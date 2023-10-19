Морковь пролежит до весны, не одрябнет и не прорастет: вот как хитро поступили

Сбор урожая уже позади, и теперь дачники торопятся подготовить корнеплоды к длительному хранению. Зимой вдвойне приятнее достать свое, выращенное на собственном огороде, да еще и свежее, целое-невредимое.

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Особенное внимание дачники уделяют моркови. Если ее неправильно хранить, она может прорасти или одрябнуть, и тогда хранить ее дальше не будет смысла.

Поэтому чтобы полезный корнеплод хранился всю зиму до самой весны, ее надо обрезать. Способов два – если храним в холодном погребе, то подрезаем только ботву, оставляя сантиметр зелени.

А вот если в погребе не так холодно, как хотелось бы, и морковь наверняка будет прорастать, то срезают не только зелень, но и саму верхушку. Срез овоща оставляют подсушиться на пару часов, если нет времени, тогда припудривают золой.

По материалам сайта Izvmor