Теперь готовим гречку только так: получается рассыпчатая, вкусная – не гарнир, а шедевр

Популярная российская крупа гречка регулярно появляется на столе соотечественников. Пользы в ней уйма, недаром диетологи назначают ее младенцам в качестве первого прикорма – гипоаллергенна и насыщена множеством витаминов и микроэлементов.

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Чтобы гречневая крупа всегда получалась вкусной и рассыпчатой, важно уметь ее правильно готовить. И речь не о том, чтобы сварить ее. Этапов приготовления несколько, лучше не пренебрегать ими.

Даже дорогую гречневую крупу стоит перебрать. Поскольку мелкие камушки, посторонние вкрапления и зерна могут затесаться в любой партии.

Далее крупа промывается как следует – пыль надо смыть. Это дополнительно насытит крупинки влагой, сделает их мягче, и сварится продукт быстрее.

И еще важный момент – крупу рекомендуется обжарить перед варкой. Помыли, просушили на салфетке, высыпали на сухую раскаленную сковороду на несколько минут, и уже можно отправлять в кастрюлю.

По материалам сайта Belnovosti