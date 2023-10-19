Многие даже не догадывались, а зря: вот чем заменить соленые огурцы в оливье

С советских времен королем салатов в нашей стране считается оливье. И в классическом рецепте главенствуют соленые огурцы. Их присутствие в кулинарном ансамбле задает особое звучание, однако может случиться так, что под рукой соленья не окажется. А маринованные – это уже не те вкусовые качества. Хотя, конечно, в ход идут и они.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Между тем, некоторые повара предлагают обратить внимание на отличные вкусные альтернативы соленому огурцу. В оливье они привнесут особую нотку.

Экзотично и интересно оливье будет выглядеть и ощущаться на вкус, если использовать оливки или маслины. Причем, многие хозяюшки знают об этой альтернативе и регулярно пользуются ею намеренно отказываясь от огурцов.

Легким вариантом оливье станет салат со свежим огурцом в составе. Лучше очистить его предварительно от кожуры, тогда блюдо станет еще нежнее.

Вместо соленого огурца опытные повара также предлагают использовать маринованные огурцы. Вкусно и легко, салат в итоге выходит оригинальным.

По материалам сайта Belnovosti