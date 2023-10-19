Козерогов и Рыб ждет успех в карьере и большой рост заработка: когда настанет жизнь мечты

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«Козерогам повезет в ноябре. у них везение идет по всем фронтам. в работе у них будет дополнительный заработок, много возможностей, чтобы хорошо заработать. О них начнут говорить, их ждет социальный успех.

В то же время у них еще идет денежная удача, поэтому можно сыграть в лотерею или просто чаще смотреть под ноги, так как там может оказаться купюра. А если они переехали в старую квартиру или дом, то там следует порыться, так как возможно их поджидает клад в дымоходе.

Рыбам тоже повезет в ноябре. У них будет какая-то поддержка. Возможно это спонсор или знакомый, который сможет им предложит работу мечты с хорошим окладом. У Рыб будет свой протеже, который их будет продвигать по жизни и помогать. Главное с этим человеком поддерживать хорошие отношения и не сэмоционировать, как они это любят, и не разругаться.