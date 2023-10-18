Пройдет индексация: в 2024 году в России вырастут пенсии — каким станет размер выплат

Фото: Global Look Press

Решение уже принято.

В России живут десятки миллионов людей. Им положены выплаты. Обычно регулярно проходит индексация. И теперь гражданам пенсионного возраста напомнили о грядущей индексации страховых пенсий. Это касается неработающих пенсионеров. Увеличение выплат произойдет уже с 1 января 2024 года и повысится на 5,3%. 

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал пожилым россиянам, как рассчитать размер своей будущей новой выплаты.

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«То есть, чтобы понять, какая конечная сумма пенсии, ее нужно увеличить на 5,3 процента», – пояснил он.

Так, если фиксированная часть выплат повысится до 7968,4 рублей, а стоимость одного пенсионного балла увеличится до 130,33 рублей, об этом пишет сайт «ФедералПресс».

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