Плита, ванная и раковина станут чистыми, как новые: это копеечное чудо-средство вызывает восторг

Порой уборка отнимает много времени и сил. А найти подходящее средство для мытья ванны, раковины и плитки особенно проблематично. Но домохозяйкам рассказали, как сделать чудо-средство, которое отмоет все, даже налет. После него уже не захочется тратиться на бытовую химию. И для начала нужно взять один целый лимон и нарезанным отправить в блендер.
Получившуюся массу надо залить водой. Хватит полстакана жидкости. Все это перекладывается в миску. Туда выдавливается столовая ложка зубной пасты и добавляется еще полстакана воды. Все нужно тщательно перемешать до однородной массы.
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После этого надо лишь процедить получившуюся смесь и перелить жидкость в бутылку с пульверизатором. По словам экспертов, такое средство справляется с известковым налетом в ванной, отмывает до блеска плиту, раковину, смесители и сантехнику. Более того, эффект у него лучше, чем у «соды с уксусом», заверяет автор YouTube-канала «Советы для дома».