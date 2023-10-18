Плита, ванная и раковина станут чистыми, как новые: это копеечное чудо-средство вызывает восторг

Получившуюся массу надо залить водой. Хватит полстакана жидкости. Все это перекладывается в миску. Туда выдавливается столовая ложка зубной пасты и добавляется еще полстакана воды. Все нужно тщательно перемешать до однородной массы.

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После этого надо лишь процедить получившуюся смесь и перелить жидкость в бутылку с пульверизатором. По словам экспертов, такое средство справляется с известковым налетом в ванной, отмывает до блеска плиту, раковину, смесители и сантехнику. Более того, эффект у него лучше, чем у «соды с уксусом», заверяет автор YouTube-канала «Советы для дома».