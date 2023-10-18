Будете выглядеть дорого: стилист Шеди рассказала, как осенью не тратить горы денег на шопинг — секрет прост

Порой эксперты признаются, что составляют гардероб не только из люксовых брендов, но и нарядов из масс-маркета. А вот стилист Мария Шеди заверила, что тратит гору денег на новые вещи совершенно не нужно. Собрать осенние образы можно из тех вещей, которые уэе лежат в шкафу. Более того, можно при этом выглядеть дорого, если знать правильные сочетания.
По словам эксперта, лучше выбирать обувь в минималистичном стиле, без лишнего декора. Очень стильно смотрятся замшевые лоферы, ботильоны с острым мыском, лаконичные ботфорты, ботинки челси.
Также Шеди рекомендовала сочетайте пастельные тона, так как это беспроигрышный вариант. Молочный, бежевый, выглядят роскошно. А если будут такие комбинации, как бежевый с коричневым, темно-синий с белым, то это настоящий шик.
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Еще она отметила, что стоит носить вещи прямого кроя. А вот от облегающих нарядов лучше отказаться, отдав предпочтение одежде с прямым силуэтом. Можно смело носить платья в стиле бохо, с гипюровыми вставками, цветочным принтом и из необычного трикотажа.
Стилист напомнила, что тренды быстро устаревают. Если в шкафу есть джинсы с голой щиколоткой, то они не впишутся в осенний аутфит, но их можно оставить до лета, пишет портал «Я покупаю».