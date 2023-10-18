Почти ноябрьский холод и две волны тепла: синоптики рассказали, что ждать от погоды в Москве

Погода в России часто удивляет, а этой осенью она успела порадовать жителей Москвы аномальным теплом. После солнечных и даже жарких дней многие стали ждать холодов. И в октябре начались ливни, а также постепенно стала понижаться температура.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова призналась, что нынешняя погода в столице с дождями и порывистым ветром напоминает ей ноябрь.
Так, 17 октября среднесуточная температура воздуха в московском регионе оказалась на 2 градуса ниже средних показателей. А уже на следующий день было чуть теплее. Синоптик обещает, что дальше город накроют холода.
«Дожди и порывистый ветер практически перенесли нас в начало ноября. В пятницу новый циклон принесет нам дожди, но еще удержит температуру воздуха положительной. А к выходным власть над погодой перейдет к скандинавскому антициклону, и тепло покинет нас, но обещает еще вернуться», — предупредила Позднякова в своем Telegram-канале.
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Также она добавила, что жителям столицы не стоит расстраиваться, так как до конца октября их ждут еще две непродолжительные волны тепла.
Напомним, что 18 октября было облачно, а также шли небольшие дожди. В Москве столбики термометров показывали 6-8 градусов тепла, по области — 4-9 градусов.