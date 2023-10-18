Почти ноябрьский холод и две волны тепла: синоптики рассказали, что ждать от погоды в Москве

Погода в России часто удивляет, а этой осенью она успела порадовать жителей Москвы аномальным теплом. После солнечных и даже жарких дней многие стали ждать холодов. И в октябре начались ливни, а также постепенно стала понижаться температура.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова призналась, что нынешняя погода в столице с дождями и порывистым ветром напоминает ей ноябрь.