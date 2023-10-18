На Землю обрушится сильнейшая магнитная буря: названа дата, когда активность достигнет пика

По прогнозам пик активности этих бурь придется на 18 и 19 октября 2023 года. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

«Основной удар» ожидается вечером 18 октября. По словам экспертов, магнитная буря проявит силу в три балла.

В затем магнитосферу также ожидают геоудары в красной зоне активности с силой три балла – они обрушатся с 3 часов ночи и до 6 утра по московскому времени.

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И снова ученые напомнили, что это опасное время для метеозависимых людей. Отмечается, что в связи с магнитными бурями может быть скачок атмосферного давления, что зачастую спровоцирует мигрени, головокружения и слабость.