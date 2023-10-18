Укрывать клубнику этим материалом ни в коем случае нельзя: просто останетесь без урожая

Дачники даже осенью не перестают трудится на своем участке. Нужно позаботиться о каждом растении, чтобы в будущем году был хороший урожай. Это касается и клубники. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, когда и чем нужно укрывать это растение.Она подчеркнула, что этот ягодный кустарник плохо переносит холод, поэтому накрывать его нужно обязательно.
Но эксперт отметила, что не нужно спешить. Лучше всего дождаться устойчивых заморозков (минус пять ночью и около ноля днем). Также нужно проследить, когда верхний слой земли промерзнет, но снег еще не выпадет.
По словам агронома, если укрыть кусты в теплую погоду, то они могут элементарно перепутать сезоны и начать цвести. Также если укрыть клубнику слишком рано, то это спровоцирует появление гнили и плесени.
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В качестве укрывного материала надо использовать не пленку, а еловый лапник или агроволокно на каркасе. Благодаря им клубника будет получать достаточно воздуха и не погибнет.
Растительную мульчу также использовать не нужно. Он также может спровоцировать образование гнили и погубить растение, пишет портал «БелНовости».