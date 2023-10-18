Укрывать клубнику этим материалом ни в коем случае нельзя: просто останетесь без урожая

Но эксперт отметила, что не нужно спешить. Лучше всего дождаться устойчивых заморозков (минус пять ночью и около ноля днем). Также нужно проследить, когда верхний слой земли промерзнет, но снег еще не выпадет.

По словам агронома, если укрыть кусты в теплую погоду, то они могут элементарно перепутать сезоны и начать цвести. Также если укрыть клубнику слишком рано, то это спровоцирует появление гнили и плесени.

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