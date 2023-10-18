Ждите этой температуры — дачникам раскрыли лучшее время для посадки озимого чеснока: не упустите шанс

Так опытные огородники никогда не спешат, так как это делать нужно осенью. Когда днем температура почвы стабильно не превышает 14 градусов, пора приниматься за работу. Обычно при таком показателе воздух прогревается только до 5-7 градусов.

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Эксперты признаются, что проще всего ориентироваться на бабье лето. Если синоптики сообщают, что оно прошло — пора сажать озимый чеснок.

Также отмечается, что лучше всего брать крупные зубцы. Ямку нужно выкопать глубиной в пару сантиметров и просыпать песком. А между лунками надо оставить около 10-25 см, тогда чеснок вырастает крупным, пишет автор Дзен-канала «Ваш цветок».