Лисовец предупредил, какие джинсы уже нельзя носить — на улице засмеют: главный антитренд осени

Фото: freepik.com

Стилист предупредил, какие наряды безнадежно устарели.

С наступлением осени не только куртки, но и джинсы становятся настоящим мастхэвом. Примечательно, что даже в такими простыми повседневными вещами можно ошибиться. Владислав Лисовец рассказал, какие популярные джинсы вышли из моды. Оказалось, что такой фасон есть в гардеробе у каждой второй женщины, но их пора выбросить. 

Стилист отметил, что в черный список попали skinny. Это зауженные джинсы, которые плотно сидят по ноге. Раньше эту модель зачастую носили с укороченной курткой из денима, которая теперь тоже стала антитрендом.

По словам Лисовца, зауженные джинсы можно носить, но крайне редко и исключительно девушкам с идеальной фигурой и необычной стильной стрижкой. А вот всем остальным он рекомендовал избавиться от этой вещи из гардероба, пишет Woman.ru.

Напомним, что ранее были названы трендовые джинсы. И самыми актуальными в этом сезоне стали baggy. Они широкие, поэтому вниз можно надеть колготки или лосины. 

 

Джинсы скинни. Фото: freepik.com

Читайте также