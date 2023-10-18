Лисовец предупредил, какие джинсы уже нельзя носить — на улице засмеют: главный антитренд осени

Стилист отметил, что в черный список попали skinny. Это зауженные джинсы, которые плотно сидят по ноге. Раньше эту модель зачастую носили с укороченной курткой из денима, которая теперь тоже стала антитрендом.

По словам Лисовца, зауженные джинсы можно носить, но крайне редко и исключительно девушкам с идеальной фигурой и необычной стильной стрижкой. А вот всем остальным он рекомендовал избавиться от этой вещи из гардероба, пишет Woman.ru.

Напомним, что ранее были названы трендовые джинсы. И самыми актуальными в этом сезоне стали baggy. Они широкие, поэтому вниз можно надеть колготки или лосины.