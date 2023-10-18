Любимчики судьбы: Глоба назвала четыре знака зодиака, у которых начнется белая полоса с 18 октября

Астролог назвала Овнов. Она пояснила, что им удача будет благоволить вдали от дома. Звезды советуют представителям этого знака зодиака опираться на семью и коллег. При этом стоит осознать, что бросить дела на работе и дома точно не получится.

А вот Близнецы смогут добиться успеха в интеллектуальных занятиях и творчестве. Им также удастся решить все семейные дела. Однако не обойтись без споров как в работе, так и с родными.

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Успех настигнет Весов. Они наконец-то представят свои идеи и получат поддержку от окружающих. Астролог отметила, что представители этого знака зодиака заработают больше денег, чем обычно. Но им стоит опасаться людей, с которыми они малознакомы.

Стрельцам в этот период можно смело положиться на друзей. Они справятся со всеми проблемами и в личной жизни, и на работе, делится Глоба, пишет Telegram-канал «Русское радио».