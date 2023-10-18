Любимчики судьбы: Глоба назвала четыре знака зодиака, у которых начнется белая полоса с 18 октября

Порой многие ждут удачного момента, чтобы изменить жизнь. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что скоро такая возможность представится, но лишь четырем знакам зодиака. Она отметила, что удача начнет им сопутствовать уже с 18 октября. Эксперт подчеркнула, что их ждет очень много перемен.
Астролог назвала Овнов. Она пояснила, что им удача будет благоволить вдали от дома. Звезды советуют представителям этого знака зодиака опираться на семью и коллег. При этом стоит осознать, что бросить дела на работе и дома точно не получится.
А вот Близнецы смогут добиться успеха в интеллектуальных занятиях и творчестве. Им также удастся решить все семейные дела. Однако не обойтись без споров как в работе, так и с родными.
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Успех настигнет Весов. Они наконец-то представят свои идеи и получат поддержку от окружающих. Астролог отметила, что представители этого знака зодиака заработают больше денег, чем обычно. Но им стоит опасаться людей, с которыми они малознакомы.
Стрельцам в этот период можно смело положиться на друзей. Они справятся со всеми проблемами и в личной жизни, и на работе, делится Глоба, пишет Telegram-канал «Русское радио».