Мокрый снег и минус: жителей европейской части России предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптик признался, что погода будет неприятной. Прогнозируется мокрый снег с дождем вперемешку. Начнется такой период со второй половины среды, 18 октября. Причиной послужит холодная воздушная масса, которая придет в регион. К концу недели погода не станет лучше.

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«Осадки в виде мокрого снега будут выноситься не только в прибрежные районы, но и дотягиваться до Санкт-Петербурга <…> Температура в ближайшие две ночи останется близкой к нулю градусов, а вот дневная максимальная температура не превысит уже +4 градусов», — сообщил Колесов в своем Телеграм-канале.

Осадки продлятся до самых выходных. Но при этом будет холодно. Эксперт добавил, в последние два дня текущей недели в ночное время будут минусовые температуры.