«Растущая Луна дарит удачу»: астролог раскрыла благоприятные дни для карьеры и любви в октябре

«Растущая Луна дарит удачу всем начинаниям. Благоприятные дни для общения на всех уровнях, окружающие будут благосклонны. Вы сможете подтянуть все хвосты, которые тянулись ранее в работе, финансах, документации», — сказала Мун.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также она пояснила, что в эти дни можно проводить ритуалы и делать практики. А самое главное, что период также благоприятный для всего, что касается любви, поэтому у многих будет возможность наладить личную жизнь.

«Период буквально пропитан магией», – заверила астролог

Поэтому она рекомендовала назначить свидание или устроить что-то романтичное для второй половинки. А одиноким персонам Мун посоветовала не сидеть дома, так как будет очень большая вероятность обзавестись новыми знакомствами, пишет портал «А теперь внимание!».