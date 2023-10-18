«Растущая Луна дарит удачу»: астролог раскрыла благоприятные дни для карьеры и любви в октябре

Порой у людей начинается белая полоса. Тогда почти во всех сферах преследует удача. Астролог Елена Мун рассказала, что такой благоприятный период настанет уже 19 и 20 октября. По ее словам, наступят 6-7 лунные сутки, Луна будет переходить из созвездия Стрельца в Козерога. Эксперт сразу подчеркнула, что наступит хорошее время карьеры.
«Растущая Луна дарит удачу всем начинаниям. Благоприятные дни для общения на всех уровнях, окружающие будут благосклонны. Вы сможете подтянуть все хвосты, которые тянулись ранее в работе, финансах, документации», — сказала Мун.
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Также она пояснила, что в эти дни можно проводить ритуалы и делать практики. А самое главное, что период также благоприятный для всего, что касается любви, поэтому у многих будет возможность наладить личную жизнь.
«Период буквально пропитан магией», – заверила астролог
Поэтому она рекомендовала назначить свидание или устроить что-то романтичное для второй половинки. А одиноким персонам Мун посоветовала не сидеть дома, так как будет очень большая вероятность обзавестись новыми знакомствами, пишет портал «А теперь внимание!».