«Возможны колебания»: спрогнозирован курс доллара на конец 2023 года — даже не 80 рублей и не 90

Эксперт отметила, что доллар будет относительно стабильным. Однако он уже не опустится до 80, 70 и 60 рублей.

«По-моему мнению, курс доллара к рублю не будет менее 95 рублей за один доллар. Стабилизация объясняется тем, что вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров», — сказала Юлия.

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Она пояснила, что влияние окажет планирование закупки валюты для импортеров. повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики государства тоже должно положительно отразиться на ситуации и стабилизировать рубль.

По словам Коваленко, пока курс будет соответствовать нынешним показателям, которые держит Центробанк.

«Возможны колебания курса национальной валюты, но они не будут более 97–98 рублей за один доллар до конца года. Отметки более 100 рублей в нынешнем году не стоит больше ожидать», — заверила она.

Но эксперт добавила, что повышение цен на мировом сырьевом рынке в связи с ситуацией в мире может отразится на российской валюте. Это тоже может стабилизировать курс, пишет портал «А теперь внимание!».