Процесс уже запущен: в ноябре россиян ждут новые цены на куриное мясо

В России в последнее время часто скачут цены. Многие товары существенно подорожали. Особенно это касается продуктов, которые привозятся из-за границы. Но цены на мясо скоро должны измениться.

Федеральная антимонопольная служба решила проверить обоснованность нынешних цен на куриное мясо в России. Ведомство уже направило запросы трем крупнейшим производителям страны, тем самым намекнув о необходимости снижения стоимости продукции.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская пояснила, как скоро эти меры покажут результат.