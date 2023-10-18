Процесс уже запущен: в ноябре россиян ждут новые цены на куриное мясо

В России в последнее время часто скачут цены. Многие товары существенно подорожали. Особенно это касается продуктов, которые привозятся из-за границы. Но цены на мясо скоро должны измениться.
Федеральная антимонопольная служба решила проверить обоснованность нынешних цен на куриное мясо в России. Ведомство уже направило запросы трем крупнейшим производителям страны, тем самым намекнув о необходимости снижения стоимости продукции.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская пояснила, как скоро эти меры покажут результат.
По словам эксперта, пока нельзя точно сказать, когда стоимость на мясо снизится. Она пояснила, что производители согласились снизить стоимость, но весь процесс все равно займет некоторое время. Однако Лебединская считает, что уже в течении двух недель изменения будут видны.
«Насколько оперативным будет этот процесс, сказать трудно. Ближайшие две недели мы увидим новые цены», — сказала эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».
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Также она подметила, что вслед за крупнейшими производителями цены могут снизить и монопредприятия, которые также специализируются только на курином мясе. Но тут все сложнее, так как у крупных холдингов в линейке есть и другое мясо, поэтому им есть, чем заместить выпадающие доходы. А вот монопредприятия так сделать не смогут, но им все же придется тоже скорректировать свою ценовую политику.