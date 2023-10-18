Одной таблеткой вычистили все ковры в доме: работает на 100% — эффект неожиданный

Не стоит тратиться на дорогие чистящие средства, которые предназначены специально для ковров. Они действительно чаще всего стоят немалых денег, да к тому же их помощь иногда вызывает вопросики.

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Очень эффективно показывает себя в чистке ковров народный состав с нашатырным спиртом и таблеткой для посудомойки.

Итак, бросьте 1 таблетку для посудомоечной машины в 2 литра теплой воды. Добавьте пару ложек нашатыря. Размешайте.

Этим мощным составом вы сможете очистить пятна с ковров самого различного происхождения и степени тяжести. Покрытия будут такими после обработки, будто вы их только что купили!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».