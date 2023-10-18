Что нужно сделать с компостом осенью: важная деталь перед холодами

Практически у каждого садовода и огородника на участке имеется компостная яма или куча. Удобрение, которое в них готовится на самом деле очень ценно и полезно для культур. Однако зимой оно может испортиться.

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Дело в том, что лишняя влага и низкие температуры для микроорганизмов, которые развиваются в компосте, губительны.

Чтобы они остались невредимыми, укройте удобрения на зиму полиэтиленовой пленкой или другим, не пропускающим влагу материалом.

Так вы защитите компост от проливных дождей и снега. К тому же укрывной материал сохранит ценные вещества в удобрении, которые могли вымыться водой.

Источник: belnovosti.by