Способом «8 ложек» изгоняем с участка всех вредителей: ни гусениц, ни колорадского жука, ни слизней

Почти ни один огородный вредитель не выносит такого простого продукта, как красный перец.

Для насекомых и молюсков он губителен, да и мелкие грызуны бегут от порошка как от огня. Что говорить, приятного мало, когда твое тельце изнывает от его влияния.

Благодаря красному перцу и компонентам-помощникам вы навсегда забудете про муравьев, слизней, гусениц, улиток, колорадского жука, блошек и прочих вредителей.

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Для приготовления едкой смеси подготовьте пять столовых ложек порошка горчицы, одну столовую ложку красного жгучего перца (молотого в порошок) и две столовые ложки кальцинированной соды. Всего восемь ложек разных компонентов.

Для начала в литровую банку высыпьте пять столовых ложек горчичного порошка, залейте горячей водой, размешайте. Оставьте на три дня.

Далее в ведро налейте этот настой и восемь литров воды. Бросьте одну столовую ложку жгучего красного перца, а также две столовые ложки соды. Перемешайте и обработайте составом растения. Эффект будет почти мгновенным!

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»