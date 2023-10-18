Методом «одной ложки» выдраили все окна в доме до блеска: трюк с дешевым аптечным бутыльком

Далеко не каждая хозяйка любит мыть окна, а все из-за того, что на них постоянно остаются разводы. Вот кажется, что стекло доведено до безупречно чистого состояния, но нет – смотришь через него и видишь эти проклятые полосы. Опускаются руки…

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Не отчаивайтесь! В этом деле незаменимым помощником может стать обычный нашатырный спирт. Его бутылек вы можете купить в любой аптеке за совсем маленькие деньги.

К тому же нашатырь теперь стал продаваться в хозяйственных отделах и на полках для садоводов и огородников.

На 1 литр теплой воды добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта. Далее при помощи губки или салфетки помойте окно этим раствором, затем насухо вытрите сухой салфеткой.

Стекла будут сверкать от чистоты!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»