Забудьте про гербициды осенью: вред и деньги на ветер

Осенью применение гербицидов абсолютно бесполезно и уже бессмысленно. Вы просто протравите свой участок, выбросите деньги на ветер и не увидите желаемого результата. От сорняков эта работа не спасет.

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Дело в том, что большинство гербицидов работает при температуре выше плюс 10 градусов. Будет меньше – ядовитый состав просто бессмысленно выльется на землю.

При этом явно по ней будете передвигаться и вы, и ваши животные. Подумайте, нужно ли вам это?

Но это не значит, что осенью нужно успокоиться и забыть про сорняки. Просто с ними придется бороться дедовскими, трудозатратными, но экологичными способами: выдергивая траву или работая тяпкой, либо лопатой.

Источник: belnovosti.by