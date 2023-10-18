Почему морковку и лук нужно обязательно высаживать рядом: такого урожая не видели — чистое восхищение

Обязательно возле моркови высаживайте лук, эти растения помогают друг другу. Культуры вырастут здоровыми и сильными, не испытывая недугов и влияния вредителей, вы обязательно порадуетесь урожаю.

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К примеру, морковная муха не переносит летучих веществ, которые выделяет лук в атмосферу при своем развитии. Вы никогда не увидите этого вредителя возле него.

Морковь в свою очередь защищает посадки лука от его основного вредителя — луковой мухи.

Формируя посадки, можно лук и морковь расположить на соседних грядках, но еще эффективнее на одной, перемежая по одному ряду каждого овоща.

Источник: Telegram-канал «Огородум».