Почему нельзя убирать листья на участке: пусть лежат, это важно

Многие садоводы осенью старательно собирают листья со всего участка и сжигают их. Но на самом деле это не самая лучшая идея.

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Листья необходимо уничтожать только тогда, когда они имеют признаки болезни. Если же они здоровенькие и чистенькие – оставьте их.

Листья закрывают почву и многолетние культуры, оберегая от промораживания, сохраняя влагу и тепло.

Кроме того, при разложении листьев в грунт выделяются полезные вещества, необходимые садовым культурам.

Источник: belnovosti.by