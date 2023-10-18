Почему нельзя убирать листья на участке: пусть лежат, это важно

Многие садоводы осенью старательно собирают листья со всего участка и сжигают их. Но на самом деле это не самая лучшая идея.
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Листья необходимо уничтожать только тогда, когда они имеют признаки болезни. Если же они здоровенькие и чистенькие – оставьте их.
Листья закрывают почву и многолетние культуры, оберегая от промораживания, сохраняя влагу и тепло.
Кроме того, при разложении листьев в грунт выделяются полезные вещества, необходимые садовым культурам.
Источник: belnovosti.by