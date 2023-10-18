Яблоки и груши больше не будут гнить — чем опрыскать деревья после первых заморозков

Яблоки и груши часто гниют на деревьях. Это болезни, от которых надо избавляться осенью, сразу после первых заморозков. Надо дождаться, когда опадут все листья. На улице должна стоять плюсовая, сухая погода.

Для обработки сада опытные садоводы применяют бордосскую жидкость, железный купорос и коллоидную серу. Это укрепляет иммунитет деревьев. А от плодовой гнили и плодожорки отлично помогает «Купроксат».

Можно использовать и другие препараты. Главное, они должны содержать медь в своем составе.

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