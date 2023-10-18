Какие сорта огурцов обязательны для посадки: не пожалеете, гарантия хорошего урожая

Если вы задумались о сортах огурцов для своего участка, обязательно включите в список традиционные, те, что проверены временем и многими садоводами. К ним относятся: «кустовой», «нежинский», «славянский», «засолочный».

И полностью откажитесь от сортов, которые опыляются пчелами. К чему рисковать и ждать у природы подарка, когда ученые-селекционеры сделали свою работу?

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Не отказывайтесь и от инновационных наименований, недавно созданных, производители которых часто обещают чудо-свойства. Но не делайте на них ставку на 100%.

Высадите наряду с традиционными один-два сорта новинок, этого будет вполне достаточно для эксперимента.

Источник: belnovosti.by