Гортензию режем, не жалеем — бутоны будут мясистые, шикарные

Гортензии лучше всего обрезать в первой декаде апреля. То есть весной, а не осенью. В этом случае у растения будут шикарные мясистые бутоны, которые будут радовать своей красотой.

Осенью просто удаляются соцветия, а весной подрезаются ветки.

В середине апреля у гортензии набухают самые верхние почки. И если процедуру затянуть, то они начнут распускаться.

Убирайте тонкие побеги, пеньки прошлого года подравнивайте, оставляя по две пары почек. Соцветия тоже удаляйте, если не сделали это осенью.

На процедуру уйдет всего полчаса.

Срезанные ветки можно не выбрасывать, а положить в ведро с водой. Это для тех, кто хочет размножить растение.

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