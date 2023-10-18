Почему обязательно нужно мыть «Белизной» ванну и душевую: не игнорируйте — это важно

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Споры грибка находятся на самом деле в воздухе всегда и везде. Поэтому тот факт, что они оседают на влажных поверхностях и начинают разрастаться, совсем не удивителен.

Чтобы этого никогда не произошло, просто возьмите себе за правило регулярно промывать все поверхности в ванной и туалете, где это допустимо инструкции, обычной дешевенькой «Белизной». Покупайте средство любого производителя, особой разницы нет.

Хлор отлично справляется с проблемой грибка, уничтожая черноту и делая ее профилактику. Обязательно работайте в перчатках.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».