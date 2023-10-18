Какие ветки смородины осенью надо удалять — в какую погоду

Важно различать старые ветки и новые. Так вот, старые лежат горизонтально, а молодые устремлены вверх. Первые надо убирать, ничего хорошего на них уже не вырастит. Можно удалять выборочно, не все подряд.

Крону тоже надо разряжать, чтобы куст не загущался.

Нижние ветки удаляйте максимально близко к почве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».