Бросили кусочек масла в кипяток и ужаснулись: это дешевый маргарин — как узнали

И какой россиянин не любит сливочное масло? Мы кладем его в кашу по утрам, жарим на нем картошечку, бросаем в пюре, мажем на бутерброд… Именно из-за его популярности сливочное масло очень часто подделывают.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Люди, которые застали времена СССР, вообще сейчас не узнают современное сливочное масло — вкус совсем не тот.
Так как же узнать, настоящее масло мы купили или это фальсификат с включением растительных жиров?
На самом деле элементарно. Отрежьте кусочек сливочного масла и киньте его в чашку с кипятком. Далее понаблюдайте, как продукт будет растворяться.
Если на поверхности воды образовался молочный жир, то с маслом все порядке, это чистый продукт.
А вот если ваше масло растворилось комками, это говорит о том, что перед вами смесь маргарина и масла.
Источник: дзен-канал Technotion.