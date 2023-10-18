Бросили кусочек масла в кипяток и ужаснулись: это дешевый маргарин — как узнали

И какой россиянин не любит сливочное масло? Мы кладем его в кашу по утрам, жарим на нем картошечку, бросаем в пюре, мажем на бутерброд… Именно из-за его популярности сливочное масло очень часто подделывают.

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Люди, которые застали времена СССР, вообще сейчас не узнают современное сливочное масло — вкус совсем не тот.

Так как же узнать, настоящее масло мы купили или это фальсификат с включением растительных жиров?