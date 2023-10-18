Нажористый компост для самых ленивых — не надо делать кучу

Секрет простой: нужно разложить сено, солому и другую органику прямо по грядкам. В итоге земляные организмы начнут все это поедать, делая почву плодородной и воздушной.

К корням мгновенно поступают органические кислоты, ферменты и фитогормоны, растения активно развиваются без стимуляторов, а вредители и болезни обходят стороной.

Также это хороший способ для ленивых и тех, у кого нет времени, так как на участке у вас не будет кучи, которую потом надо разносить. Все делается быстро и просто.

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